Сутки на фронте: оккупанты 14 раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных

7 декабря, 2019, 07:11

6 декабря на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов боевые травмы получили двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Лебединского - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.