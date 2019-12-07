Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу, - Филарет отреагировал на решение синода ПЦУ

7 декабря, 2019, 09:15

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение синода Православной церкви Украины о создании для него отдельной миссии в составе ПЦУ

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата .

"Спасибо предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и священному Синоду Православной церкви Украины, что на своем заседании проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать. А оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36 , которое я построил в тяжелые для церкви советские времена ", - сказал Филарет.

Он отметил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что церковь нельзя ликвидировать. По его словам, Киевский патриархат будет бороться до последнего.

"Мы будем бороться за киевский патриархат до последнего. Патриархат - это действительно независимая церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в божественную литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну в Украине ", - заявил Филарет.