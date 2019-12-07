Сотрудники отделения банка на Львовщине украли у клиентов 1,5 млн грн

7 декабря, 2019, 09:51

Сотрудников одного из отделений банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн клиентов

Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

Пяти сотрудникам отделения одного из банков во Львовской области выдвинуты подозрения в краже средств клиентов на сумму более 1,5 млн грн.

По данным полиции, в ходе расследования установлено, что в течение 2015-2018 годов сотрудники банка проводили незаконные операции по переводу средств с депозитных счетов клиентов на их текущие счета без ведома и согласия клиентов, а в дальнейшем снимали деньги в банкомате.

Организатором группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения.