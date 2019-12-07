Сотрудники отделения банка на Львовщине украли у клиентов 1,5 млн грн
7 декабря, 2019, 09:51
Сотрудников одного из отделений банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн клиентов
Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.
Пяти сотрудникам отделения одного из банков во Львовской области выдвинуты подозрения в краже средств клиентов на сумму более 1,5 млн грн.
По данным полиции, в ходе расследования установлено, что в течение 2015-2018 годов сотрудники банка проводили незаконные операции по переводу средств с депозитных счетов клиентов на их текущие счета без ведома и согласия клиентов, а в дальнейшем снимали деньги в банкомате.
Организатором группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения.
- Напомним, 1 декабря полиция задержала двух подозреваемых , которые взорвали и ограбили столичное отделение Ощадбанка.
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