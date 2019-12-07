Samsung анонсирует старт продаж Galaxy M10 в Украине

13 июня, 2019, 14:31

Компания "Samsung Electronics Украина" анонсирует старт продаж в Украине наиболее доступной модели в линейке - Galaxy M10 - с 19 июня 2019 года

После невероятного успеха Galaxy M20, что весной этого года в рекордные сроки стал лидером по продажам с многотысячными тиражами и несколькими солд-аутами, компания представляет украинцам новую модель в линейке, которая по своему функционалу схожа с более премиальными Galaxy благодаря ультраширокоугольный камере, мощным возможностям игр и просмотра видео.

Galaxy M10 будет доступна эксклюзивно в интернет-магазине ROZETKA в ограниченном количестве по рекомендованной розничной цене всего 3599 грн. Первые пользователи, которые приобретут модель, гарантированно получат карту памяти Samsung на 32 Гб в подарок.

О Galaxy M10

Безграничный экран для игр

Характерной особенностью этой модели, кроме ее привлекательной цены, является также дисплей Full HD + Infinity-V, размещенный на всей передней панели. Диагональ экрана 6,2" с разрешением 720 x 1580 мегапикселей обеспечивает новые впечатления от развлечений – большинства современных игр и от просмотра видео. За удобство отвечает новая оболочка One UI.

Двойное пространство для творческой съемки

Galaxy М10 оснащен ультраширокоугольной двойной камерой 13.0 Мп со встроенной вспышкой и автофокусом. Специальные режимы позволяют снимать фазы быстрого движения и сложные динамические сцены при тусклом освещении благодаря апертуре F1.9, делать портреты с размытым фоном. С углом съемки 120° можно снимать панорамные фото.

Обновленная фронтальная камера 5 Мп обладает режимом Front Beauty для действительно безупречных селфи.

Беспроигрышный стиль

Новинка имеет современный дизайн корпуса: гладкую пластиковую тыльную часть толщиной всего 7,7 мм и закругленные углы, благодаря чему смартфон удобно держать в ладони. Еще одно стильная особенность Galaxy М10 – каплевидный вырез для фронтальной камеры, который придает дисплею экстраординарный вид. Модель выполнена в двух цветах – благородном черном Charcoal Black и изысканном синем Ocean Blue, которые идеально дополнят любой образ.

Высокая производительность для ежедневных задач

В сердце модели Galaxy M10 – 8-ядерный процессор с частотой 1.66 ГГц Exynos 7, что обеспечивает высокую производительность и низкий уровень потребления заряда. Так, на смартфоне можно прослушивать аудиофайлы до 84 часов. Персонализированную защиту данных обеспечивает технология распознавания лица.

Также Galaxy М10 унаследовал от старших братьев Galaxy отдельный слот на 2 sim-карты (тип слота: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD).

Характеристики Samsung Galaxy M10