Порошенко призвал забрать газовый кнут из рук Путина на переговорах в Париже

7 декабря, 2019, 15:54

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", 5 канал и Еспресо.TV во время телемарафона "Красные линии".

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", - сказал Петр Порошенко .

Он добавил: "Как только вы начинаете расторговывать нашу независимость, нашу безопасность цене газа - вы обречены на поражение".

"Украина не продается. Украинская независимость не торгуется. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем более никакому Путину. Это "расная линия", которую точно пересекать невозможно", - заявил пятый президент Украины .

Он призвал всех вспомнить, сколько раз Украина испытывала сокрушительное поражение в результате добавления газа в политическую повестку дня.

Он напомнил, почему Черноморский флот России появился в украинском Севастополе. В 1996 году была задолженность Украины за газ перед Российской Федерацией и она заставила тогдашнее руководство нашего государства согласиться оставить базу ЧФ РФ еще на 25 лет.

Петр Порошенко также напомнил и о "харьковских соглашениях". "Что было их природой? Газ. Мы имели очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир Россия обвиняла, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов за газ, для скидки были подписаны эти позорные предательские "харьковские соглашения", - заметил он.

Пятый президент Украины подчеркнул, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" - осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

"В конце концов, даже с экономической точки зрения сегодня мы имеем все основания говорить о том, что унас есть юридическая позиция для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", - отметил Петр Порошенко .