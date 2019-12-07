Помпео после Нормандского саммита проведет переговоры с Лавровым относительно Украины - Washington Post
7 декабря, 2019, 10:28
После Нормандского саммита госсекретарь США Майк Помпео проведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры относительно Украины
Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает УНИАН.
По словам двух собеседников WP 10 декабря в Помпео запланированы переговоры с Лавровым, после которых состоится совместная пресс-конференция.
На встрече Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.
Отмечается, что разговор будет омрачен процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, а также докладом Пентагона о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Встреча в "нормандском формате" запланирована на 9 мая в Париже.
- Напомним, 1 декабря Сергей Лавров в эфире российского ТВ заявил, что в Москве считают полезной предстоящую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
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