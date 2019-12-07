На переговорах в Париже у Зеленского не будет ни одного друга, - Вакарчук

7 декабря, 2019, 08:33

Об этом Вакарчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает официальный сайт партии "Голос".

"На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека. Двое из них - это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь собственную политическую повестку дня. И один - представитель страны, которая захватила часть нашей территории и намерение которой - враждебны: ослабить максимально украинские позиции. То есть там будет один враг и два партнера Украины. Но там не будет ни одного друга ", - убежден Вакарчук.

По его словам единственным другом Зеленского на переговорах будет украинский народ.

"Единственным другом президента Зеленского на этих переговорах будет народ Украины, который будет поддерживать его желание отстоять мир на украинских условиях. Путин не хочет сильной Украины. Путин хочет чего-либо, что ослабило бы нас. Или специального статуса Донбасса, который Украина не выдержит, или неприятие позиции президента в Украине и беспорядки, которые могут произойти после этого, - его устроит любой вариант ", - отметил Вакрачук.

По мнению Вакарчука, о политических пунктах на переговорах можно говорить только в случае прекращения огня и обмена заложниками.

"Сначала - пункты безопасности: в первую очередь, прекращение стрельбы, во вторую - обмен заложниками. А только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах. Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест ", - предупредил Вакарчук.