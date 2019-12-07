 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа переговорах в Париже у Зеленского не будет ни одного друга, - Вакарчук

На переговорах в Париже у Зеленского не будет ни одного друга, - Вакарчук


фото: goloszmin.org
Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что на переговорах в Париже у президента Украины Владимира Зеленского будет один враг и два партнера

Об этом Вакарчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает официальный сайт партии "Голос".

"На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека. Двое из них - это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь собственную политическую повестку дня. И один - представитель страны, которая захватила часть нашей территории и намерение которой - враждебны: ослабить максимально украинские позиции. То есть там будет один враг и два партнера Украины. Но там не будет ни одного друга ", - убежден Вакарчук.

По его словам единственным другом Зеленского на переговорах будет украинский народ.

"Единственным другом президента Зеленского на этих переговорах будет народ Украины, который будет поддерживать его желание отстоять мир на украинских условиях. Путин не хочет сильной Украины. Путин хочет чего-либо, что ослабило бы нас. Или специального статуса Донбасса, который Украина не выдержит, или неприятие позиции президента в Украине и беспорядки, которые могут произойти после этого, - его устроит любой вариант ", - отметил Вакрачук.

По мнению Вакарчука, о политических пунктах на переговорах можно говорить только в случае прекращения огня и обмена заложниками.

"Сначала - пункты безопасности: в первую очередь, прекращение стрельбы, во вторую - обмен заложниками. А только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах. Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест ", - предупредил Вакарчук.

  • Напомним, 6 декабря пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую делегацию на Нормандской встрече не доверять президенту РФ Владимиру Путину и ни в коем случае не идти на обсуждение ключевых вопросов во время встречи Владимира Зеленского с Путиным тет-а -тет.
  • Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел "красную линию", еще когда уговаривал президента России Владимира Путина провести переговоры в Париже.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать