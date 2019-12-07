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Espreso.tvОперація об'єднаних сил7 декабря на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

7 декабря на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины


фото: freeradio.com.ua
7 декабря российские оккупационные войска на Донбассе осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

2 обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Майорска - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; у Широкина - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

 

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