Зеленский поздравил военных во время рабочего визита на Донбасс

6 декабря, 2019, 13:25

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Владимир Зеленский поздравил офицерский, старшинский и солдатский состав армии с Днем Вооруженных Сил и почтил минутой молчания павших за независимость военнослужащих. Он выступал в штабе ООС Часовом Яру.

"Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и солдаты. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем Вооруженных Сил Украины. Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне проведения Операции объединенных сил, чтобы лично поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что бережете наш суверенитет и независимость Украины", - произнес президент.

Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих за героев и самоотверженную службу. Заверил в поддержке реформ в Вооруженных силах и пообещал переводить и в дальнейшем армию на стандарты НАТО.

"Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Именно поэтому за несколько дней перед важными международными переговорами мне было важно встретиться с вами", - подчеркнул Зеленский.