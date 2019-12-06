Зеленский поздравил военных во время рабочего визита на Донбасс
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Владимир Зеленский поздравил офицерский, старшинский и солдатский состав армии с Днем Вооруженных Сил и почтил минутой молчания павших за независимость военнослужащих. Он выступал в штабе ООС Часовом Яру.
"Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и солдаты. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем Вооруженных Сил Украины. Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне проведения Операции объединенных сил, чтобы лично поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что бережете наш суверенитет и независимость Украины", - произнес президент.
Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих за героев и самоотверженную службу. Заверил в поддержке реформ в Вооруженных силах и пообещал переводить и в дальнейшем армию на стандарты НАТО.
"Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Именно поэтому за несколько дней перед важными международными переговорами мне было важно встретиться с вами", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, ранее 6 декабря Владимир Зеленский уже поздравил военных.
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