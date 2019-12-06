Зеленский повысил в звании начальника Генштаба и 5 офицеров
Об этом сообщает Офис президента.
"Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ", - говорится в указе .
Сообщается, что Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Мойсюку Евгению Георгиевичу - командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что звание генерал-майора получили четыре полковника: первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василий Максименко, первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский, командующий войсками оперативного командования "Восток" Александр Нестеренко и начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгений Степаненко.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-