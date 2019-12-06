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Espreso.tvОбществоЗеленский повысил в звании начальника Генштаба и 5 офицеров

Зеленский повысил в звании начальника Генштаба и 5 офицеров

Президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам

Об этом сообщает Офис президента.

"Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ", - говорится в указе .

Сообщается, что Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Мойсюку Евгению Георгиевичу - командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что звание генерал-майора получили четыре полковника: первый заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василий Максименко, первый заместитель командующего ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский, командующий войсками оперативного командования "Восток" Александр Нестеренко и начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгений Степаненко.

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