За экс-начальника Трубы Щербину внесли залог, - СМИ

6 декабря, 2019, 19:53

За бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину, внесли залог в размере 2,13 млн грн

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За Игоря Щербину, который подозревается в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, внесли залог в размере 2,13 млн грн.