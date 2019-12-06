За экс-начальника Трубы Щербину внесли залог, - СМИ
6 декабря, 2019, 19:53
За бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину, внесли залог в размере 2,13 млн грн
Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
За Игоря Щербину, который подозревается в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, внесли залог в размере 2,13 млн грн.
- Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
- Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
- Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере 2130100 грн.
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