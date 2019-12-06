Во Флориде во время ограбления ювелирного магазина произошла стрельба: четверо погибших
6 декабря, 2019, 10:27
В США на юге штата Флорида четыре человека погибли в результате перестрелки после неудачного ограбления ювелирного магазина
Как сообщает The Miami Herald, в городе Корал-Гейблс двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин. Убегая от полиции, злоумышленники похитили грузовик компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.
После этого они открыли огонь по полицейским, которые организовали погоню за преступниками.
В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили двух нападавших.
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