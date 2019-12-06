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Espreso.tvОбществоВо Флориде во время ограбления ювелирного магазина произошла стрельба: четверо погибших

Во Флориде во время ограбления ювелирного магазина произошла стрельба: четверо погибших

В США на юге штата Флорида четыре человека погибли в результате перестрелки после неудачного ограбления ювелирного магазина

Как сообщает The Miami Herald, в городе Корал-Гейблс двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин. Убегая от полиции, злоумышленники похитили грузовик компании экспресс-доставки UPS и взяли в заложники водителя.

После этого они открыли огонь по полицейским, которые организовали погоню за преступниками.

В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили двух нападавших.

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