Великобритания: Лейбористы опубликовали секретный план правительства по Brexit и обвинили Джонсона во лжи
В разгар предвыборной кампании Корбин опубликовал план Минфина по ирландской границе, которая ранее был главным препятствием для заключения соглашения между ЕС и Великобританией.
Как сообщает Independent, документ предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, что де-факто означает появление полноценной границы в составе одного государства.
Корбин заявил, что это является "угрожающим" и недопустимым шагом для интересов государства, а кроме того, окажет негативное влияние на экономику Великобритании.
Джонсон, который ранее заявлял, что такой план является абсолютно недопустимым при заключении соглашения с ЕС уже опроверг "слив" лейбористов, назвав заявление Корбина "бредом".
17 октября Великобритания и ЕС достигли согласия по новому соглашению с Brexit.
В одном из главных ее пунктов говорится, что Северная Ирландия останется британской таможенной территорией, но будет придерживаться ограниченного числа европейских правил, касающихся, например, экспорта / импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс Евросоюза и после Brexit.
Премьер Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 12 декабря.
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