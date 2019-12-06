Великобритания: Лейбористы опубликовали секретный план правительства по Brexit и обвинили Джонсона во лжи

6 декабря, 2019, 18:22

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обнародовал "секретный" план Brexit правительства Бориса Джонсона, обвинив консерваторов во лжи

В разгар предвыборной кампании Корбин опубликовал план Минфина по ирландской границе, которая ранее был главным препятствием для заключения соглашения между ЕС и Великобританией.

Как сообщает Independent, документ предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, что де-факто означает появление полноценной границы в составе одного государства.

Корбин заявил, что это является "угрожающим" и недопустимым шагом для интересов государства, а кроме того, окажет негативное влияние на экономику Великобритании.

Джонсон, который ранее заявлял, что такой план является абсолютно недопустимым при заключении соглашения с ЕС уже опроверг "слив" лейбористов, назвав заявление Корбина "бредом".

17 октября Великобритания и ЕС достигли согласия по новому соглашению с Brexit.

В одном из главных ее пунктов говорится, что Северная Ирландия останется британской таможенной территорией, но будет придерживаться ограниченного числа европейских правил, касающихся, например, экспорта / импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс Евросоюза и после Brexit.

Премьер Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 12 декабря.