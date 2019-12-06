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Espreso.tvОбществоВ Украину зашла еще одна международная платежная система - PayRun

В Украину зашла еще одна международная платежная система - PayRun

Национальный банк Украины согласовал правила работы международной платежной системы PayRun

Сведения о ней внесли в Реестр платежных систем, сообщается на сайте регулятора.

Платежной организацией международной системы PayRun выступает ООО "Пейрано". Она получила лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов от 05.12.2016 г. №50.

У ООО "Пейрано" большой перечень учредителей, наибольшая доля - у компании "АМГ Финанс", которая владеет торговой маркой сети ломбардов "Резерв".

Отметим, это уже пятая международная платежная система на украинском рынке, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.

 

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