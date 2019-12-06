В Украину зашла еще одна международная платежная система - PayRun

6 декабря, 2019, 14:03

Национальный банк Украины согласовал правила работы международной платежной системы PayRun

Сведения о ней внесли в Реестр платежных систем, сообщается на сайте регулятора.

Платежной организацией международной системы PayRun выступает ООО "Пейрано". Она получила лицензию на перевод средств в гривне без открытия счетов от 05.12.2016 г. №50.

У ООО "Пейрано" большой перечень учредителей, наибольшая доля - у компании "АМГ Финанс", которая владеет торговой маркой сети ломбардов "Резерв".

Отметим, это уже пятая международная платежная система на украинском рынке, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.