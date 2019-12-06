В Украине предоставляют преференции при перевозке российских грузов, - открытое письмо

6 декабря, 2019, 17:18

Украинские экспортеры при перевозке груза железнодорожным транспортом сталкиваются со многими проблемами, в частности, с нечестной конкуренцией с россиянами

Об этом говорится в письме ЗАО "Полтавский ГОК" к руководству Государственной регуляторной службы Украины.

За последние месяцы из-за увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру в связи с экспортом урожая зерновых и импортом угля к отопительному сезону, перевозить груз стало гораздо сложнее, пишут в обращении. Украинские грузы включают в планы перевозок по остаточному принципу. Из-за этого на складах собираются огромные объемы невывезенной продукции.

Проблема и в непрозрачной тарифной политике АО "Укрзализныця" по транзитным перевозкам: она предоставляет скидки к транзитным тарифам и не позволяет понять реальную цену, по которой российские компании транспортируют свои грузы по территории Украины.



Полтавский ГОК призывает ДРС Украины исследовать объем предоставленных скидок при транспортировке российских транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом и проанализировать экономические последствия для Украины (в том числе, убытки украинских производителей вследствие ограничений объемов украинского экспорта в пользу транзитных грузов) и на основании полученных данных сделать выводы относительно целесообразности предоставления указанных преференций при перевозке транзитных грузов.



Напомним, ранее горно-обогатительные комбинаты Украины уже публично обращались к чиновникам. Их просили разобраться с трудностями перевозок груза, но проблему это не решило.