В Украине начали пилотный проект по внедрению частной тяги на железной дороге, - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
"Правительством сегодня принято решение о реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования", - говорится в сообщении.
Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, на участке железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта. Участники пилотного проекта будут придерживаться требований безопасности перевозок.
"Мы обращения от бизнеса об участии в таком пилоте, компании готовы закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов. Следовательно, мы не только позволяем бизнесу решить проблему с перевозками, но и тестируем готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок ", - пояснил Криклий.
По словам министра, результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового закона "О железнодорожном транспорте Украины".
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