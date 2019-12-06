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Espreso.tvОбществоВ Украине начали пилотный проект по внедрению частной тяги на железной дороге, - Криклий

В Украине начали пилотный проект по внедрению частной тяги на железной дороге, - Криклий

В Украине начат пилотный проект допуска частных локомотивов к работе на железнодорожных путях общего пользования

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Правительством сегодня принято решение о реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования", - говорится в сообщении.

Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, на участке железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта. Участники пилотного проекта будут придерживаться требований безопасности перевозок.

"Мы обращения от бизнеса об участии в таком пилоте, компании готовы закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов. Следовательно, мы не только позволяем бизнесу решить проблему с перевозками, но и тестируем готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок ", - пояснил Криклий.

По словам министра, результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового закона "О железнодорожном транспорте Украины".

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