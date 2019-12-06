В США разбился вертолет Национальной гвардии: погибли трое военных
6 декабря, 2019, 12:05
Трое военнослужащих Национальной гвардии штата Миннесота (США) погибли в результате падения вертолета Black Hawk
Катастрофа произошла в четверг, сообщает американский телеканал ABC News.
"Трое солдат погибли в четверг в результате катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk Национальной гвардии штата Миннесота, следовавшего из авиабазы Сухопутных войск в Сент-Хлоу", - отмечается в сообщении.
Вертолет потерял связь с башней около 14.05 по местному времени во время испытательного полета после технического обслуживания.
Согласно расшифровке радиообмена, пилот подал сигнал о необходимости помощи примерно через девять минут после взлета. Обломки машины были найдены между деревьев во время поисковой операции.
Причины катастрофы расследуются.
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