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Espreso.tvОбществоВ Раде сформировали новую депутатскую группу

В Раде сформировали новую депутатскую группу

В Верховной Раде сформирована новая депутатская группа "Доверие" в составе 17 человек

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде депутатской группы "Доверие". В состав группы вошли 17 народных депутатов. Главой группы избран Олег Кулинич", - сказал Разумков.

Напомним, что Кулинич является внефракционным народным депутатом.

 

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