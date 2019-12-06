В Раде сформировали новую депутатскую группу
6 декабря, 2019, 10:47
В Верховной Раде сформирована новая депутатская группа "Доверие" в составе 17 человек
Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.
"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде депутатской группы "Доверие". В состав группы вошли 17 народных депутатов. Главой группы избран Олег Кулинич", - сказал Разумков.
Напомним, что Кулинич является внефракционным народным депутатом.
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