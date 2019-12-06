 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минобразования заявили, что подготовят учителей украинского языка для венгерских школ на Закарпатье

В Минобразования заявили, что подготовят учителей украинского языка для венгерских школ на Закарпатье


фото: zakarpattya.net.ua
Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в правительстве продолжат работу по внедрению закона "Об образовании" в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии

Об этом сообщает Укринформ.

На встрече с венграми Закарпатья Новосад акцентировала, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка венгерских школ. Также вкладывать в учебники, которые должны быть адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

"В рамках рабочей поездки в Закарпатье у нас была встреча с представителями венгерской общины области. Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы донесли до представителей общины позицию нашего правительства в этом вопросе. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия, и опираясь на решение Конституционного Суда, который признал закон конституционным ", - заявила Новосад.

Она отметила, что на этой встрече было важно донести до представителей венгров две вещи.

"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем ", - сказала она.

Новосад отметила, что сейчас правительством продолжается имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 23-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.

  • Напомним, экс-президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния из-за статьи об образовании на государственном языке.
  • МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
  • Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не затрагивает соглашение об ассоциации.
  • 8 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно украинской реформы образования , которая вызвала критику со стороны Венгрии. Комиссия приняла решение, что неравное отношение к языкам, не относящимся к официальным языкам ЕС, является "проблематичным". Комиссия написала, что решить эту проблему поможет внесении изменений в 7-ю статью закона.
  • 11 декабря Венецианская комиссия официально обнародовала решение о языковой статье закона Украины "Об образовании".
  • Госсекретарь МИД Румынии заявил, что румынское правительство считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст. 7 закона "Об образовании".
  • Напомним, в отличие от Румынии, Венгрия блокирует дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать