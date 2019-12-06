В Минобразования заявили, что подготовят учителей украинского языка для венгерских школ на Закарпатье

6 декабря, 2019, 17:38

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в правительстве продолжат работу по внедрению закона "Об образовании" в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии

Об этом сообщает Укринформ.

На встрече с венграми Закарпатья Новосад акцентировала, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка венгерских школ. Также вкладывать в учебники, которые должны быть адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

"В рамках рабочей поездки в Закарпатье у нас была встреча с представителями венгерской общины области. Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы донесли до представителей общины позицию нашего правительства в этом вопросе. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия, и опираясь на решение Конституционного Суда, который признал закон конституционным ", - заявила Новосад.

Она отметила, что на этой встрече было важно донести до представителей венгров две вещи.

"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем ", - сказала она.

Новосад отметила, что сейчас правительством продолжается имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 23-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.