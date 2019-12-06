В Минобразования заявили, что подготовят учителей украинского языка для венгерских школ на Закарпатье
Об этом сообщает Укринформ.
На встрече с венграми Закарпатья Новосад акцентировала, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка венгерских школ. Также вкладывать в учебники, которые должны быть адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.
"В рамках рабочей поездки в Закарпатье у нас была встреча с представителями венгерской общины области. Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы донесли до представителей общины позицию нашего правительства в этом вопросе. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия, и опираясь на решение Конституционного Суда, который признал закон конституционным ", - заявила Новосад.
Она отметила, что на этой встрече было важно донести до представителей венгров две вещи.
"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем ", - сказала она.
Новосад отметила, что сейчас правительством продолжается имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 23-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.
- Напомним, экс-президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния из-за статьи об образовании на государственном языке.
- МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
- Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не затрагивает соглашение об ассоциации.
- 8 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы относительно украинской реформы образования , которая вызвала критику со стороны Венгрии. Комиссия приняла решение, что неравное отношение к языкам, не относящимся к официальным языкам ЕС, является "проблематичным". Комиссия написала, что решить эту проблему поможет внесении изменений в 7-ю статью закона.
- 11 декабря Венецианская комиссия официально обнародовала решение о языковой статье закона Украины "Об образовании".
- Госсекретарь МИД Румынии заявил, что румынское правительство считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст. 7 закона "Об образовании".
- Напомним, в отличие от Румынии, Венгрия блокирует дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС.
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