В Минфине объяснили, почему на субсидии в 2020 году выделили меньше средств

6 декабря, 2019, 11:38

Население будет платить меньше по платежкам за отопление из-за снижения цен на газ, поэтому средств на субсидии в бюджет 2020 заложили также меньше

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV

Министр отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.

"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ, и вместе с тем, что у нас есть более крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди, будет меньше", - заявила она.

По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно средств для обеспечения выплаты субсидии украинцам.

"Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам Министерства социальной политики, полностью обеспечат всех граждан, которые соответствуют критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - отметила Маркарова.