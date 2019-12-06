В Минфине объяснили, почему на субсидии в 2020 году выделили меньше средств
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV
Министр отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.
"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ, и вместе с тем, что у нас есть более крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди, будет меньше", - заявила она.
По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно средств для обеспечения выплаты субсидии украинцам.
"Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам Министерства социальной политики, полностью обеспечат всех граждан, которые соответствуют критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - отметила Маркарова.
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Напомним, в проект государственного бюджета на 2020 год запланировано 48 млрд грн на программу субсидий.
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7 ноября в Минсоцполитики презентовали новый механизм начисления льгот.
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Впоследствии в Министерстве объяснили, что с ноября 2019 г. украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий. Это связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.
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