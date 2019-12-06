В МИД России отреагировали на слова Ермака о "стене" на Донбассе

6 декабря, 2019, 14:11

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко отреагировал на заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности "стены" на Донбассе

Об этом сообщают росСМИ.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления являются контрпродуктивными и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал российский дипломат.

При этом Руденко отметил, что для России главной задачей саммита является "подтверждение приверженности сторон в конфликте - Киева, Донецка и Луганска - Минским договоренностям".

"Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на Востоке Украины", - добавил Руденко.