В МИД России отреагировали на слова Ермака о "стене" на Донбассе
6 декабря, 2019, 14:11
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко отреагировал на заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности "стены" на Донбассе
Об этом сообщают росСМИ.
"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления являются контрпродуктивными и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал российский дипломат.
При этом Руденко отметил, что для России главной задачей саммита является "подтверждение приверженности сторон в конфликте - Киева, Донецка и Луганска - Минским договоренностям".
"Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на Востоке Украины", - добавил Руденко.
- Свое заявление о возможности отгородиться от Донбасса стеной Ермак сделал на форуме в Лондоне 5 декабря.
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