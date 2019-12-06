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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании здания Минюста

В Киеве сообщили о заминировании здания Минюста


фото: rfe
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства юстиции, находящихся на улицах Городецкого и Сечевых Стрельцов

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

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