В Киеве сообщили о заминировании здания Минюста
6 декабря, 2019, 12:56
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании зданий Министерства юстиции, находящихся на улицах Городецкого и Сечевых Стрельцов
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.
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