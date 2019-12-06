В Харькове задержали "вора в законе", приехавшего из России

6 декабря, 2019, 11:45

Полиция города Харькова задержала "вора в законе" Миндию Гальского

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.



В пресс-службе сообщают, что "законник" был "крестным отцом" другого известного авторитета Тенго Гальского (Питерского).



"Полицейские, установив его местонахождение, задержали вора, тем самым помешали его планам. После проведения всех необходимых процедур представители миграционной службы будут обращаться в суд по поводу его принудительного выдворения за пределы Украины с запретом въезда", - отчитываются в МВД.