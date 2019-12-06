В Египте уничтожили террористов, планировавших нападение на военных

6 декабря, 2019, 12:32

Египетским спецслужбам в ходе рейда на северо-востоке страны удалось ликвидировать трех террористов

Об этом заявил в министерстве внутренних дел Египта, пишет Xinhua.

"Три террористических элемента были замечены во время движения на мотоцикле с целью совершения террористического нападения. Когда они почувствовали себя окруженными, то открыли огонь и начали перестрелку с силовиками, в результате которого погибли", - сообщили в МВД Египта.

Во время обыска террористов правоохранители обнаружили два автомата, две бомбы и боеприпасы.

Xinhua напоминает, что Египет уже несколько лет борется с террористами, которые убили сотни правоохранителей, военных и гражданских после свержения режима президента-исламиста Мухаммеда Мурси в июле 2013-го. Организация "Братья мусульмане" свергнутого лидера государства сейчас считается в Египте террористической.

Ответственность за большинство терактов взяла на себя базирующаяся на Синайском полуострове группа, лояльная к "Исламскому государству".