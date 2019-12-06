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Espreso.tvСпортУкраинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года за допинг

Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года за допинг


фото: sport.pl.ua
Чемпионка Универсиады в Неаполе, украинка Ольга Корсун провалила допинг-тест и дисквалифицирована на два года

Об этом сообщает expres.online.

Ольга Корсун дисквалифицирована на два года с аннулированием всех результатов, начиная с 12 июля 2019 года, это означает, что украинка лишена звания чемпионки Универсиады. Срок ее дисквалификации будет отсчитываться с того же дня, когда была взята допинг-проба на Универсиаде в Неаполе, и закончится 11 июля 2021 года.

"Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на 4 года. Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях ", - прокомментировал ситуацию бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

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