Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года за допинг

6 декабря, 2019, 16:00

Чемпионка Универсиады в Неаполе, украинка Ольга Корсун провалила допинг-тест и дисквалифицирована на два года

Об этом сообщает expres.online.

Ольга Корсун дисквалифицирована на два года с аннулированием всех результатов, начиная с 12 июля 2019 года, это означает, что украинка лишена звания чемпионки Универсиады. Срок ее дисквалификации будет отсчитываться с того же дня, когда была взята допинг-проба на Универсиаде в Неаполе, и закончится 11 июля 2021 года.

"Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на 4 года. Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях ", - прокомментировал ситуацию бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.