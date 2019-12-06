Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года за допинг
Об этом сообщает expres.online.
Ольга Корсун дисквалифицирована на два года с аннулированием всех результатов, начиная с 12 июля 2019 года, это означает, что украинка лишена звания чемпионки Универсиады. Срок ее дисквалификации будет отсчитываться с того же дня, когда была взята допинг-проба на Универсиаде в Неаполе, и закончится 11 июля 2021 года.
"Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на 4 года. Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях ", - прокомментировал ситуацию бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.
- 12 июля легкоатлетка Ольга Корсун завоевала для Украины золотую медаль Всемирной летней Универсиады в Неаполе.
- Летом прошлого года Корсун стала бронзовым призером Чемпионата Украины по легкой атлетике.
- А в феврале 2019-го она заняла второе место на Кубке Украины по легкой атлетике. Результат ее тройного прыжка был 13,54 метра.
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