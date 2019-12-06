Украинскому лоукостеру SkyUp разрешили летать в Лиссабон

6 декабря, 2019, 10:23

Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение от Госавиаслужбы на полеты из Киева в Лиссабон

Об этом сообщают в ГАСУ.

Лоукостер сможет регулярно выполнять два полета в неделю с 1 марта 2020 г. на неограниченный срок.

Также Госавиаслужба позволила SkyUp увеличить частоту рейсов Киев - Ираклион (Греция) до четырех раз. А также до трех рейсов по маршруту Одесса - Барселона.