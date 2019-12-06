Украинскому лоукостеру SkyUp разрешили летать в Лиссабон
6 декабря, 2019, 10:23
Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение от Госавиаслужбы на полеты из Киева в Лиссабон
Об этом сообщают в ГАСУ.
Лоукостер сможет регулярно выполнять два полета в неделю с 1 марта 2020 г. на неограниченный срок.
Также Госавиаслужба позволила SkyUp увеличить частоту рейсов Киев - Ираклион (Греция) до четырех раз. А также до трех рейсов по маршруту Одесса - Барселона.
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