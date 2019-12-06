Украинское агентство Banda признали лучшим в Восточной и Центральной Европе
Об этом креативный директор Banda Павел Вржещ сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Есть чем гордиться. Банда - лучшее агентство в Центральной и Восточной Европе. По оценкам жюри Epica, состоящего из журналистов 200 мировых изданий о маркетинге и рекламе. Крепко обнимаю всех, кто приложил свои силы и талант, чтобы это произошло. Качаем украинскую креативность на весь мир", - написал Вржещ.
Epica выбирала лучшие агентства года, учитывая количество наград на конкурсе и по географии компаний. На втором и третьем местах оказались российские креативные агентства BBDO Russia Group и Mosaic Media.
На Epica Awards украинское агентство получила две золотые и серебряную награды: за тест для проверки зрения в Instagram Stories, обновленную программу лояльности для goodwine и серию постеров для магазина алкоголя Bad Boy.
Отметим, Epica Awards - единственный в мире креативный фестиваль, где судьями являются только представители прессы. В жюри входят журналисты из более 200 изданий со всего мира. В этом году на конкурс подали 3410 работ из 61 страны.
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