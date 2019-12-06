Туск - Макрону: Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет проблемой для Европы

6 декабря, 2019, 10:17

Будущим лидером континентального масштаба может стать президент Франции Эммануэль Макрон, но у него есть проблемы с некоторыми своими идеями и инициативами

Об этом заявил экс-президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает The Guardian.

"Если мы хотим относиться к Макрону как к будущему лидеру для всей Европы, в политическом смысле, то для этого нам нужен политик, который будет более ответственным за ЕС в целом, а не только за Францию", - сказал Туск.

Туск считает Макрона другом и "надеждой на будущее Европы", но одновременно констатирует проблемы француза с "очень новыми идеями и мыслями", в частности по поводу НАТО и сближения с Россией. Последнее, по словам Туска, его вообще "дезориентировало".

Он также заявил, что Европа должна защитить Украину от агрессии РФ.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - заявил Туск.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональде Трампе.