Террористы "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего полковника "Альфы" Каплунова, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.
По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне".
"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 декабря бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев получили смертельные ранения вследствие подрыва на мине.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшим бойцам звание Героя Украины .
- Боевики российской оккупационной армии в Донбассе захватили тело погибшего из-за подрыва мины бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.
Читайте также
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
Читайте также
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться