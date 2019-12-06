Террористы "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего полковника "Альфы" Каплунова, - СБУ

6 декабря, 2019, 19:20

Боевики "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне".

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг ", - говорится в сообщении.