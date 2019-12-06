Телемарафон "Красные линии" в 19.00 на Еспресо

6 декабря, 2019, 17:00

Сегодня, 6 декабря, с 19 до 22 одновременно на трех телеканалах - "Прямой", "Еспресо" и "5-й" состоится марафон "Красные линии", посвященный саммиту в Париже в Нормандском формате 9 декабря

Специальный гость - пятый президент Украины Петр Порошенко.

"В пятницу, 6 декабря - "Прямой" , "Еспресо" и "5 канал". Одновременно на трех телеканалах мы опишем те красные линии, за которые не должен выйти президент Украины, когда будет вести переговоры с Путиным. Все говорят, но угрозы осознают не все. Мы назовем те компромиссы, на которые нельзя идти, несмотря ни на какие требования агрессора. Какие риски и угрозы для Украины несет Нормандский саммит? После этой встречи Украина должна остаться унитарной и независимой. Национальные интересы - прежде всего. Не пропустите! ", - анонсируют событие редакции трех телеканалов.