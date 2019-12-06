Среди разведчиков, посещавших российскую шпионскую базу в Альпах, были Боширов и Петров

6 декабря, 2019, 09:03

В Верхнюю Савойю приезжали агенты Главного разведывательного управления из военной части 29155, в том числе фигуранты дела Скрипаля

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники во французской разведке.



По меньшей мере, 15 российских шпионов в 2014-2018 годах использовали департамент Верхняя Савойя во французских Альпах как перевалочную базу.

Издание утверждает, что в регион приезжали агенты ГРУ из воинской части 29155, в которой, по данным западных СМИ, служат специалисты по убийствам, саботажу и управлению так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией. Среди тех, кто посещал базу в Альпах, участники отравления Сергея Скрипаля под псевдонимами Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мышкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), участники отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, известные под псевдонимами Николай Кононыхин Иван Лебедев, Даниил Степанов, Георгий Горшков и Сергей Павлов (последний участвовал также в операции против Скрипаля), имеющие отношение к неудачной попытке пророссийского переворота в Черногории агенты под псевдонимами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. О пяти фигурантах списка ранее ничего не было известно; их псевдонимы - Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Нама Юсупов и Геннадий Швец.



По словам французов, агенты приезжали из Лондона, Испании и Швейцарии. Некоторые из них посещали Францию один-два раза, другие часто приезжали туда и долго оставались в стране. Сотрудники ГРУ прилетали в Женеву, Париж или Лион (один раз - в Ниццу), оттуда на арендованной машине ехали в Верхнюю Савойю, где останавливались в городах Анмас, Эвиан и Шамони, а также в более мелких населенных пунктах. Последний визит сотрудников подразделения 29155 в Верхнюю Савойю зафиксирован в сентябре 2018 года.

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В Le Monde утверждают, что после отравления Скрипалей за перемещением российских агентов совместно следили британская, французская и швейцарская спецслужбы с участием американцев.



Шпионы не вступали в контакт с другими подразделениями ГРУ, включая военную часть 26165, чьи сотрудники, занимающиеся кибератаками, также бывали в Швейцарии и Верхней Савойе - в 2016 году в Лозанне они проводили спецоперацию против Всемирного антидопингового агентства. По данным французских спецслужб, Чепига, Мишкин, Сергеев и их коллеги во время пребывания во Франции не контактировали с российскими шпионами, которые работают под прикрытием в консульствах и в посольстве в Париже.