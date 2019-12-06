Швеция возглавит ОБСЕ в 2021 году, а Польша - в 2022-м

6 декабря, 2019, 16:36

Швеция возьмет на себя годовое председательство в ОБСЕ в 2021 году, а Польша - в 2022

Такое решение принято во время 26 заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Братиславе.

"С гордостью сообщаем, что Швеция назначена на Председательство ОБСЕ в 2021 году", - написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она заверила, что Швеция будет работать над "развитием и сохранением мира и безопасности в Европе".

В то же время, МИД Польши сообщил о своем председательстве в Организации по безопасности и сотрудничеству в 2022 году.

"Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ в 2022 году. Спасибо странам-участницам ОБСЕ за вашу поддержку", - говорится в заметке польского ведомства в Twitter.

Как известно, в 2020 году в ОБСЕ будет Албания.