СБУ году разоблачила на коррупции 112 полицейских
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 г. было: начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера; сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским; уволены с занимаемых должностей 48 сотрудников полиции; приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский", - говорится в сообщении.
В целом они потребовали от граждан 2,5 млн грн.
Начальник одного из территориальных отделов Главного управления Нацполиции столицы за регистрацию заявления о преступлении получил от потерпевшего $15 тысяч.
"Взятку в $30 тысяч требовал советник на общественных началах министра внутренних дел по прекращению досудебного расследования в отношении собственника сети столичных ломбардов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что один из межрайонных отделов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области хотел получить от жителя областного центра $20 тысяч за непривлечение его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.
Также отмечается, что руководитель одного из подразделений уголовного розыска Одессы вместе с двумя подчиненными требовали у фигурантов производств разные суммы неправомерной выгоды за избежание ответственности перед законом.
Среди уличенных в злоупотреблениях следователей самые большие взятки хотели старший лейтенант отделения Главного управления Нацполиции Львовщины и следователь Подольского управления Нацполиции столицы, за "крышевание" наркоторговли требовали по $12 тыс. и $50 тыс ..
Действия следственных квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Злоумышленникам осуществлено сообщение о подозрениях.
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