СБУ году разоблачила на коррупции 112 полицейских

6 декабря, 2019, 13:05

Служба безопасности Украины в этом году разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей различных уровней: начиная с заместителя начальника отдела

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 г. было: начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера; сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским; уволены с занимаемых должностей 48 сотрудников полиции; приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский", - говорится в сообщении.

В целом они потребовали от граждан 2,5 млн грн.

Начальник одного из территориальных отделов Главного управления Нацполиции столицы за регистрацию заявления о преступлении получил от потерпевшего $15 тысяч.

"Взятку в $30 тысяч требовал советник на общественных началах министра внутренних дел по прекращению досудебного расследования в отношении собственника сети столичных ломбардов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что один из межрайонных отделов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области хотел получить от жителя областного центра $20 тысяч за непривлечение его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Также отмечается, что руководитель одного из подразделений уголовного розыска Одессы вместе с двумя подчиненными требовали у фигурантов производств разные суммы неправомерной выгоды за избежание ответственности перед законом.

Среди уличенных в злоупотреблениях следователей самые большие взятки хотели старший лейтенант отделения Главного управления Нацполиции Львовщины и следователь Подольского управления Нацполиции столицы, за "крышевание" наркоторговли требовали по $12 тыс. и $50 тыс ..

Действия следственных квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Злоумышленникам осуществлено сообщение о подозрениях.