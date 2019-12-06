Рада одобрила законопроект о финмониторинге

6 декабря, 2019, 16:10

Верховная Рада поддержала в целом закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

По законопроект № 2179 проголосовало 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг.

В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 000 гривен (сейчас 150 000 гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Также закон вводит международный инструментарий замораживание активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений.