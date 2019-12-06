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Espreso.tvОбщество"Я хочу результат": Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным и рассказал, чего боится в этом вопросе

"Я хочу результат": Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным и рассказал, чего боится в этом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время Нормандского саммита в Париже встретится лицом к лицу с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом Зеленский заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

"Все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что единственное, чего он боится, - нерезультативности переговоров.

"Я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю, - просто встретились, увиделись, сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь. Что мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек, я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. Когда за твоей спиной народ Украины и правда и действительно желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем ", - сказал Зеленский.

  • Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции по вопросу урегулирования войны в Донбассе.
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