"Я хочу результат": Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным и рассказал, чего боится в этом вопросе

6 декабря, 2019, 21:51

Об этом Зеленский заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

"Все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что единственное, чего он боится, - нерезультативности переговоров.

"Я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю, - просто встретились, увиделись, сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь. Что мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек, я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. Когда за твоей спиной народ Украины и правда и действительно желание прекратить войну, ты крепче с каждым днем ", - сказал Зеленский.