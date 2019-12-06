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Espreso.tvОбщество"Украина не разговаривает с боевиками": Зеленский о возможности прямых переговоров с "ДНР" / "ЛНР"

"Украина не разговаривает с боевиками": Зеленский о возможности прямых переговоров с "ДНР" / "ЛНР"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с террористами "Л / ДНР", которые захватили временно оккупированную территорию Донбасса

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Непосредственно президент с ними не говорит и не будет говорить, это понятно", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия аминстии для членов террористических организаций "ЛНР" / "ДНР".

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