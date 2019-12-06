"Ребята, вы лучшие!". Украинские звезды поздравили бойцов ООС с Днем Вооруженных сил Украины
6 декабря, 2019, 07:41
Украинские певцы, актеры, спортсмены поздравили бойцов Операции объединенных сил с Днем Вооруженных сил Украины
Видео с поздравлениями обнародовано на странице ООС в Facebook.
Военных поздравили певица Злата Огневич, певцы Михаил Хома и Павел Зибров, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, телеведущая Леся Никитюк, футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Руслан Малиновский, телеведущий Сергей Притула, боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и другие.
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