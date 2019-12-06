 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Приватбанк" будет возвращен на частный рынок, - Маркарова

"Приватбанк" будет возвращен на частный рынок, - Маркарова

Стратегия развития и функционирования "Приватбанка" предусматривает его приватизацию

Об этом она заявила в интервью изданию "Корреспондент".

Она рассказала, что принятая стратегия развития и функционирования "Приватбанка" предусматривает, что через пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки.

"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с "Ощадбанком" нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - отметила Маркарова.

По словам Маркаровой, "Приватбанк", а также "Укргазбанк" будут возвращены на частный рынок.

"В "Укргазбанке" уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продажи. "Приватбанк" начнем готовить к приватизации, как только сможем. Относительно "Ощадбанка" ведутся переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного наблюдательного совета "Укрэксимбанка" мы пока ждем новую стратегию ", - заявила она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать