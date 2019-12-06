"Приватбанк" будет возвращен на частный рынок, - Маркарова
Об этом она заявила в интервью изданию "Корреспондент".
Она рассказала, что принятая стратегия развития и функционирования "Приватбанка" предусматривает, что через пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки.
"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с "Ощадбанком" нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - отметила Маркарова.
По словам Маркаровой, "Приватбанк", а также "Укргазбанк" будут возвращены на частный рынок.
"В "Укргазбанке" уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продажи. "Приватбанк" начнем готовить к приватизации, как только сможем. Относительно "Ощадбанка" ведутся переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного наблюдательного совета "Укрэксимбанка" мы пока ждем новую стратегию ", - заявила она.
- Вместо Министерства финансов владельцем ПриватБанка стал Кабинет министров Украины.
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