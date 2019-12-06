"Проклятый и толстый лжец": Байден поссорился с избирателем из-за вопроса об Украине
Во время встречи с избирателями в Айове один из присутствующих обвинил Байдена в том, что тот устроил своего сына Хантера "в украинскую газовую компанию, хотя тот не имел надлежащего опыта". По мнению избирателя, Байден просто "торговал" своей должностью, сообщает RNC Research.
Мужчина акцентировал внимание на возраст Байдена, очевидно намекая, что бывший демократ не должен бороться за президентское кресло.
Бывший вице-президент и претендент на выдвижение от демократов резко отреагировал на обвинения избирателя.
"Ты проклятій лжец, это неправда... никто и никогда не говорил этого, никто не доказал этого", - отрезал Байден.
Кроме того, Байден назвал человека "слишком толстым" и предложил посоревноваться в жиме или пройти тест IQ.
"Думаете, что я ожидал, что вы проголосуете за меня? Но это вы слишком стары, чтобы голосовать за меня", - сказал Байден.
Перепалка закончилась тем, что избиратель публично заявил о своем отказе голосовать за Байдена.
Joe Biden lashes out at voter after he calls Biden out on Ukraine : "you're a damn liar" https://t.co/DCif0Nk3D2 pic.twitter.com/upSdTQCJlw- RNC Research (@RNCResearch) December 5, 2019
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