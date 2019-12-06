"Не хочу, чтобы Украина была страной "между": Зеленский о международном статусе Украины

6 декабря, 2019, 21:42

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина.

"Знаете, я очень не хочу, я не люблю быть сам по себе, как вы сказали "между". Я очень не хочу, чтобы Украина была страной "между", потому что есть продолжение "между прочем", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что хочет видеть Украину равноправной в мире.

"Я хочу и верю, и мы все делаем для того, чтобы Украина была, знаете, как за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают на стол, этим большим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой страной. Поэтому готов потерпеть пока не просто, чтобы потом было хорошо ", - отметил Зеленский.