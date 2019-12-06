Путин планирует провести в Париже отдельную встречу с Зеленским - Песков

6 декабря, 2019, 13:37

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельную встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским

По словам прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран "нормандской четверки".

"Планируем провести столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским", - цитирует Пескова ТАСС.

Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки" будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и подтвердит безальтернативность Минских соглашений.

"Настроение серьезное, ожидания одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны", - заявил Песков.

9 декабря в Париже состоится саммит лидеров "нормандской четверки": Украины, Германии, Франции и России.