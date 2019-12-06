Правительство проведет диагностику налоговой системы Украины в 2020 году - Маркарова
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время "часа вопросов к правительству", передает Еспресо.TV.
По ее словам, это необходимо для подготовки налоговой реформы.
"С начала 2020 года мы проведем очень быстро и комплексно диагностику нашей налоговой системы. На самом деле мы очень долго не проводили такой диагностики, а за последние несколько лет много было внесено изменений, в том числе парламент сейчас обсуждает и принимает много законопроектов", - сообщила Маркарова.
Министр отметила, что на основании результатов диагностики налоговой системы, которая будет длиться несколько месяцев, правительство разработает новую налоговую реформу, в которой, помимо прочего, предусмотрит введение новых налоговых правил.
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