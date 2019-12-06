Правительство проведет диагностику налоговой системы Украины в 2020 году - Маркарова

6 декабря, 2019, 10:58

Кабинет министров собирается провести комплексную диагностику налоговой системы Украины в начале 2020 года

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время "часа вопросов к правительству", передает Еспресо.TV.

По ее словам, это необходимо для подготовки налоговой реформы.

"С начала 2020 года мы проведем очень быстро и комплексно диагностику нашей налоговой системы. На самом деле мы очень долго не проводили такой диагностики, а за последние несколько лет много было внесено изменений, в том числе парламент сейчас обсуждает и принимает много законопроектов", - сообщила Маркарова.

Министр отметила, что на основании результатов диагностики налоговой системы, которая будет длиться несколько месяцев, правительство разработает новую налоговую реформу, в которой, помимо прочего, предусмотрит введение новых налоговых правил.