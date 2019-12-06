Пожар в одесском колледже: спасатели считают, что в сгоревшем здании живых нет
6 декабря, 2019, 16:44
Спасатели ГСЧС не выявили живых людей в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Об этом заявил руководитель управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, передает "Укринформ" .
"Спасатели обследовали подвалы и все помещения здания колледжа, которые не пострадали от огня. Живых людей там нет", - рассказал Крицкий.
На помощь одесским спасателям прибыл спецотряд из Киева, имеющий опыт разборки конструкций и завалов и поиска людей.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- В результате пожара погибла студентка и еще одна женщина, 29 человек пострадали .
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