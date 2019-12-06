Пожар в одесском колледже: спасатели считают, что в сгоревшем здании живых нет

6 декабря, 2019, 16:44

Спасатели ГСЧС не выявили живых людей в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом заявил руководитель управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, передает "Укринформ" .

"Спасатели обследовали подвалы и все помещения здания колледжа, которые не пострадали от огня. Живых людей там нет", - рассказал Крицкий.

На помощь одесским спасателям прибыл спецотряд из Киева, имеющий опыт разборки конструкций и завалов и поиска людей.