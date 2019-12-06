Пожар в Киеве: причиной возгорания могли стать сварочные работы на складе
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
"Пожар уже полностью локализован. Пожарные собирают свое мундирование. Сегодня в 11:20 на складе бывшей швейной фабрики "Каштан" произошло возгорание. Пожар охватил 300 кв м, во время локализации пожар достиг 500 кв м. На складе находились уже готовые изделия - игрушки, мебель и бумажная документация. По информации представителя пресс-службы ГСЧС - пострадавших нет", - сообщает корреспондент.
Также он отмечает, что рядом находится офис, откуда были эвакуированы 60 работников из-за возможного возгорания.
Работники комментариев не дают.
"О причинах возгорания, представитель ГСЧС сообщил, что, возможно, на территории склада проводились сварочные работы. На месте работают представители полиции. На 12:20 пожар уже полностью потушили ", - добавил корреспондент.
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В Киеве произошла сильный пожар на проспекте Победы.
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