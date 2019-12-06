Пожар в Киеве: причиной возгорания могли стать сварочные работы на складе

6 декабря, 2019, 14:30

Представитель ГСЧС сообщил, что причиной пожара могли стать сварочные работы на территории склада

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Пожар уже полностью локализован. Пожарные собирают свое мундирование. Сегодня в 11:20 на складе бывшей швейной фабрики "Каштан" произошло возгорание. Пожар охватил 300 кв м, во время локализации пожар достиг 500 кв м. На складе находились уже готовые изделия - игрушки, мебель и бумажная документация. По информации представителя пресс-службы ГСЧС - пострадавших нет", - сообщает корреспондент.

Также он отмечает, что рядом находится офис, откуда были эвакуированы 60 работников из-за возможного возгорания.

Работники комментариев не дают.

"О причинах возгорания, представитель ГСЧС сообщил, что, возможно, на территории склада проводились сварочные работы. На месте работают представители полиции. На 12:20 пожар уже полностью потушили ", - добавил корреспондент.