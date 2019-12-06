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Espreso.tvОбществоПожар в Киеве: причиной возгорания могли стать сварочные работы на складе

Пожар в Киеве: причиной возгорания могли стать сварочные работы на складе

Представитель ГСЧС сообщил, что причиной пожара могли стать сварочные работы на территории склада

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Пожар уже полностью локализован. Пожарные собирают свое мундирование. Сегодня в 11:20 на складе бывшей швейной фабрики "Каштан" произошло возгорание. Пожар охватил 300 кв м, во время локализации пожар достиг 500 кв м. На складе находились уже готовые изделия - игрушки, мебель и бумажная документация. По информации представителя пресс-службы ГСЧС - пострадавших нет", - сообщает корреспондент.

Также он отмечает, что рядом находится офис, откуда были эвакуированы 60 работников из-за возможного возгорания.

Работники комментариев не дают.

"О причинах возгорания, представитель ГСЧС сообщил, что, возможно, на территории склада проводились сварочные работы. На месте работают представители полиции. На 12:20 пожар уже полностью потушили ", - добавил корреспондент.

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