Порошенко поздравил военных с Днем ВСУ

6 декабря, 2019, 09:54

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

"Сегодня здесь мы вспоминаем всех тех, кто отдал самое ценное, что у них есть, - свою жизнь. Для того чтобы мы с вами имели возможность двигать Украину вперед. Сегодня очень непростые времена и сегодня сама армия, военнослужащие, Вооруженные Силы Украины нуждаются в защите, защите нашего украинского народа, защите от тыловых крыс и псевдопацифистов от 5-й колонны", - произнес пятый президент Украины.

В речи Петр Порошенко вспомнил о репрессиях против военнослужащих и адресовал свою поддержку всем, кто, по его мнению, подвергается политическим преследованиям со стороны властей:

"Мы дошли до того, что киборги за преступления, которых они не совершали, оказались за решеткой. И я хочу передать эти слова поздравления с Днем Вооруженных Сил тем, кто незаслуженно отбывает наказание, в связи с политическими репрессиями. Киборги, мы с вами!"