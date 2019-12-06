Порошенко поздравил военных с Днем ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.
"Сегодня здесь мы вспоминаем всех тех, кто отдал самое ценное, что у них есть, - свою жизнь. Для того чтобы мы с вами имели возможность двигать Украину вперед. Сегодня очень непростые времена и сегодня сама армия, военнослужащие, Вооруженные Силы Украины нуждаются в защите, защите нашего украинского народа, защите от тыловых крыс и псевдопацифистов от 5-й колонны", - произнес пятый президент Украины.
В речи Петр Порошенко вспомнил о репрессиях против военнослужащих и адресовал свою поддержку всем, кто, по его мнению, подвергается политическим преследованиям со стороны властей:
"Мы дошли до того, что киборги за преступления, которых они не совершали, оказались за решеткой. И я хочу передать эти слова поздравления с Днем Вооруженных Сил тем, кто незаслуженно отбывает наказание, в связи с политическими репрессиями. Киборги, мы с вами!"
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