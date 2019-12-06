Отравление Скрипалей: немецкая прокуратура расследует пребывание Петрова и Боширова во Франкфурте, - Der Spiegel

6 декабря, 2019, 22:15

Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, передает РБК-Украина.

Издание отмечает, что сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвинили в покушении на Скрипаля, "засветились" в Германии в 2014 году. Они провели 3 дня вблизи Франкфурта.

Немецкие спецслужбы считают, что российская разведка имеет связи в Германии.

Напомним, 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.

В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля. Великобритания нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичка", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.

Путин заявил, что подозреваемые Британией Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими и за ними нет ничего криминального и призвал их людей выступить в эфире СМИ.

В правительстве Британии назвали ложью сначала слова президента РФ, а затем и выступление обоих подозреваемых, которые на призыв Путина дали интервью российскому пропагандистскому каналу RT.

Журналисты и активисты разоблачили настоящие фамилии "Петрова" и "Боширова" и факты их биографии.

ЕС продлил санкции против РФ за использование химического оружия в британском Солсбери.