Организаторы Евромайдана подарили Зеленскому кусок одного из поваленных памятников Ленину

6 декабря, 2019, 07:20

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны.

Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013-го - начала 2014 года изменили Украину.

Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас. Некоторые из присутствующих стали защитниками Украины и провели на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами. Некоторые работают в сфере образования, науки и тому подобное. Каждый из присутствующих высказал свои предложения по развитию государства.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.

Зеленский отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем.

В завершение участники встречи подарили президенту часть одного из памятников Ленину, который был свергнут во времена Революции Достоинства.

Они также связали на запястье главе государства ленту в национальных цветах - такую, как носили участники Евромайдана.

Присутствующие призвали президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе под дулами автоматов и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственным суверенитетом.