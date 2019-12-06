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Espreso.tvОбществоОпрос: 58% украинцев ради мира на Донбассе готовы идти на компромиссы

Опрос: 58% украинцев ради мира на Донбассе готовы идти на компромиссы


фото: reuters
58,8% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и центра "Демократические инициативы" .

"58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%). На любые компромиссы более склонны идти граждане в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше - в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Западе (29%) и в Центре (20%) сравнительно больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит.

На любые компромиссы всего готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего - "Европейской солидарности" (всего около 5%).

Также граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности.

"Наименее приемлемым является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и только для 16% - приемлемо). Амнистия всех участников боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%) большей готовностью идти на те или иные компромиссы отличаются Юг и Восток - 41% и 53,5 % соответственно, считают приемлемым закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО ", - говорится в сообщении.

Предоставление русскому языку статуса государственного приемлемо для 51,5% на Юге и 70% на Востоке.

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