Омбудсмен Денисова заявила о нарушении прав заключенного в РФ украинского политзаключенного Якименко

6 декабря, 2019, 19:53

После обращения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой о нарушении прав удерживаемого в российской колонии украинского политзаключенного Владимира Якименко на него начали оказывать психологическое давление

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Реакция на мое обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой - психологическое давление на Владимира Якименко, который незаконно содержится в" ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области ", что является очередным нарушением его прав", - написала Денисова.

По словам украинского омбудсмена, 5 декабря 2019 года к Якименко приезжал прокурор Саратовской области, который должен проверить соблюдение прав осужденного, однако вместо всестороннего изучения обстоятельств нарушения прав украинца, прокурор заставил его подписать документ, что ранее изложенные им факты нарушения прав не соответствуют действительности.

"Кроме того, сотрудник правоохранительных органов угрожал Владимиру Якименко новым обвинением в совершении преступления за его обращение ко мне", - добавила Денисова.

Украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге, а также к комиссару Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и президенту Международного Комитета Красного Креста Питеру Мауреру с просьбой о защите прав украинского политзаключенного в российской колонии.

"Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькова безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины, а именно содействия в обеспечении надлежащих условий содержания и безопасности осужденного гражданина Украины. Призываю комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и президента Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера способствовать визитам представителей международных гуманитарных организаций, а также представителей делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации Владимиру Якименко с целью осуществления беспристрастного и объективного мониторинга состояния обеспечения его прав и состояния здоровья ", - написала Денисова.