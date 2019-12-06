Оккупанты из минометов обстреляли позиции возле Авдеевки, зафиксировано 23 взрыва

6 декабря, 2019, 08:21

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 6 вражеских обстрелов.

Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет.